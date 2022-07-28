وزير الخارجية الإيراني يؤكد أهمية تعاون بلاده مع الدول الإسلامية والجارة

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أهمية تعاون بلاده الاقتصادي مع الدول الجارة والإسلامية باعتباره من أولويات الدبلوماسية الاقتصادية في إيران.

وهنأ عبد اللهيان في كلمة ألقاها أمام مؤتمر "مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية"

بحلول الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس مجموعة "دي 8"، كما نوه بالدور الفاعل الذي تبنته الجمهورية الإسلامية مطلع تأسيس هذه المجموعة.

وفي إشارة إلى الأزمات الدولية الراهنة بما في ذلك جائزة كورونا وأزمة الطاقة وأزمة إنعدام الأمن الغذائي، أكد "استعداد الجمهورية الإسلامية لمشاركة طاقاتها وخبراتها في مواجهة الأزمات مع الدول الأعضاء".

ونوه بمبادرات إيران لحل القضايا الدولية، ومنها مبادرة "الغاز في خدمة انتعاش الاقتصاد العالمي خلال مرحلة ما بعد كورونا" التي أطلقها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اجتماع قادة الدول المصدرة للنفط والغاز.

وأكد في كلمته أيضا "ضرورة دعم القطاع الخاص لدى الدول الأعضاء بمجموعة دي 8".

واقترح "إنشاء اتحاد برلماني يضم الدول الثمانية الإسلامية النامية، بهدف تظافر الجهود البرلمانية المشتركة الذي سيدفع بالتعاون الاقتصادي بين هذه البلدان".

المصدر: "إرنا"