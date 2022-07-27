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البيت الأبيض يدعو روسيا إلى التعامل بجدية مع اقتراح تبادل السجناء

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البيت الأبيض يدعو روسيا إلى التعامل بجدية مع اقتراح تبادل السجناء
Legion-Media MediaPunch
منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي
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أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة قدمت عرضا "جادا" لروسيا بشأن تبادل السجناء قبل أسابيع قليلة، لكنه امتنع عن الكشف عن تفاصيل لزيادة فرص نجاح الصفقة.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي: "الرئيس وفريقه مستعدون لاتخاذ خطوات استثنائية لإعادة مواطنينا إلى الوطن. لقد أظهرنا ذلك بالفعل في حالة تريفور ريد. هذا ما نقوم به الآن".

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ووصف كيربي الاقتراح بأنه "جاد" وحث روسيا على التعامل معه بنفس الجدية.

وأضاف: "نحث الروس على أخذ هذا الاقتراح بشكل إيجابي حتى نتمكن من إعادة هذين الشخصين إلى الوطن. وأعتقد أنه من الأفضل ترك تفاصيل هذا بيننا وبين زملائنا الروس".

المصدر: نوفوستي

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