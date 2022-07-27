جيش مالي: مقتل 15 جنديا و3 مدنيين في هجمات "إرهابية"

Gettyimages.ru أفراد من الجيش المالي ـ أرشيف

قُتل 15 جنديا وثلاثة مدنيين على الأقل في مالي خلال ثلاث هجمات نُسبت إلى "إرهابيين" وسط البلاد وغربها.

وأوضح الجيش المالي في بيان أن حصيلة هجوم وقع في كالومبا قرب الحدود الموريتانية بلغ 12 قتيلا في الجانب الصديق بينهم 3 مدنيين يعملون في شركة لشق الطرق.

وأضاف البيان أن ستة عسكريين قتلوا، وجُرح 25 آخرون بينهم خمسة بحال حرجة، في سوكولو وسط البلاد.

كما أعلن الجيش أن هجوما ثالثا وقع ليلا في موبتي (وسط) لم يسفر عن ضحايا.

المصدر: "أ ف ب"