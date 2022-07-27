الكرملين يرفض التعليق على الاقتراح الأمريكي لتبادل السجناء

رفض الكرملين التعليق على الأنباء حول اقتراح الولايات المتحدة تبادل السجين الروسي فيكتور بوت مقابل الأمريكيين بول ويلان وبريتني غراينر.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "لا تعليق".

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها إنه بعد أشهر من الجدل الداخلي، عرضت إدارة بايدن تبادل فيكتور بوت كجزء من صفقة محتملة لتأمين إطلاق سراح سجينين أمريكيين لدى روسيا وهما لاعبة كرة السلة المتهمة بتهريب المخدرات بريتني غرينر والمدان بالتجسس بول ويلان.

المصدر: نوفوستي