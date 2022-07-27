رغم التحذيرات.. بيلوسي توجه دعوات لأعضاء الكونغرس لمرافقتها برحلتها إلى تايوان

وجهت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، دعوة لأعضاء الكونغرس للانضمام إليها في رحلتها إلى تايوان، وفقا لما ذكره أحد المساعدين بالمجلس.

وقال النائب الجمهوري مايكل ماكول، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إنه تمت دعوته للانضمام إلى رئيس مجلس النواب لزيارة تايبيه، لكنه لم يتمكن من الحضور بسبب التزام مسبق.

وأفادت المتحدثة باسمه ليزلي شيد، بأن عضو الكونغرس أصيب بخيبة أمل لعدم تمكنه من الانضمام إلى الرحلة، مؤكدة أن "ماكول يعتقد أن رئيس مجلس النواب أو أي مسؤول أمريكي آخر يجب أن يكون قادرا على زيارة تايوان إذا رغب في ذلك".

وكان ماكول قد قال في وقت سابق إنه يدعم سفر الأعضاء إلى تايوان، لكنه استشهد بتحذيرات من كبار المسؤولين الأمريكيين مثل رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، من أن مثل هذه الزيارة "يمكن أن تكون خطوة خطيرة".

وذكرت شبكة CNN نقلا عن مصادر أن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل خلف الكواليس لإقناع بيلوسي بأن زيارتها المحتملة لتايوان محفوفة بالمخاطر.

ويشعر البيت الأبيض بالقلق من احتمال أن تحاول الصين إعلان منطقة حظر طيران فوق تايوان، على الرغم من اعتراف المسؤولين بأن مثل هذا التطور غير مرجح. وبرأيهم، من المرجح أن تقوم بكين بتنشيط الطلعات الجوية فوق منطقة الدفاع الجوي التي أعلنتها تايوان.

المصدر: The Hill + RT