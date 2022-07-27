مسؤول سابق بالبنتاغون: ترامب لم يصدر أي أمر بتجهيز القوات قبل اقتحام الكابيتول

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي السابق كريستوفر ميللر، إن الرئيس السابق دونالد ترامب لم يصدر أوامر بتجهيز القوات الأمريكية قبل اقتحام مبنى الكابيتول يوم 6 يناير 2021.

وفي شهادة قدمها أمام لجنة مجلس النواب التي تحقق في الهجوم على مبنى الكابيتول، سئل ميللر عن تأكيد أدلى به رئيس أركان البيت الأبيض السابق مارك ميدوز بأن ما يصل إلى 10000 جندي من الحرس الوطني قيل لهم أن يكونوا "على أهبة الاستعداد" في ذلك اليوم، فرد مؤكدا أنه "لم يعط قط أي توجيه أو أمر أو علم بأي خطط من هذا القبيل".

وأضاف: "من الواضح أن لدينا خططا لتفعيل المزيد من الأفراد، لكن هذا لم يكن أكثر من مجرد تخطيط للطوارئ.. لم يكن هناك أي قرار رسمي".

وكان ميدوز كشف في وقت سابق أن "وزير الدفاع طلب من ما يصل إلى 10000 جندي من الحرس الوطني أن يكونوا على أهبة الاستعداد، وذلك بناء على أمر مباشر من ترامب".

المصدر: The Hill