الكونغرس الأمريكي يوافق على مشروع قانون لاستثمار 52 مليار دولار في إنتاج أشباه الموصلات محليا

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح مشروع قانون طال انتظاره يهدف إلى تعزيز إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، في محاولة لزيادة القدرة التنافسية الأمريكية.

وأفادت شبكة "سي إن إن" إن مشروع القانون تم تمريره بدعم واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يذهب الآن إلى مجلس النواب للموافقة عليه قبل إرساله إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه المتوقع.

ويهدف التشريع إلى معالجة النقص في رقائق أشباه الموصلات وجعل الولايات المتحدة أقل اعتمادا على دول أخرى مثل الصين في تصنيع هذا المنتج.

ويقول المؤيدون إن هذا القانون ليس مهما فقط للابتكار التكنولوجي للولايات المتحدة إنما للأمن القومي أيضا.

ويضع القانون حوافز لتصنيع أشباه الموصلات المحلية وكذلك البحث والتطوير ويتضمن أكثر من 50 مليار دولار في التمويل لهذا الهدف.

كما يتضمن عددا من الأحكام التي تهدف إلى تعزيز البحث العلمي، بما في ذلك إتاحة مليارات الدولارات لمؤسسة العلوم الوطنية ووزارة التجارة والمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا.

أشاد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بمشروع القانون باعتباره إنجازا كبيرا من الحزبين ووصفه بأنه مهم للغاية.

المصدر: "سي إن إن"