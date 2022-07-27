الأمم المتحدة: مركز التنسيق في اسطنبول سيساهم في المرور الآمن للسفن عبر البحر الأسود

أكد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة تتوقع أن يساعد مركز التنسيق الذي تم إنشاؤه في اسطنبول على المرور الآمن لسفن الأغذية والأسمدة عبر البحر الأسود.

وقال حق إن "مركز التنسيق سيساهم في تنفيذ مبادرة الحبوب التي يتم في إطارها إنشاء ممر بحري إنساني لمرور سفن الحبوب المصدرة من أوكرانيا والمواد الغذائية ذات الصلة".

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وشدد على أن إنشاء مركز تنسيق "سيسهل مرور السفن التجارية التي تحمل المواد الغذائية والأسمدة من ثلاثة موانئ أوكرانية رئيسية على البحر الأسود".

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار في وقت سابق من اليوم بدء عمل المركز التنسيقي للحبوب في اسطنبول لتأمين شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية، منوها بأن الأمم المتحدة ستنسق جميع أنشطة المركز.

المصدر: تاس