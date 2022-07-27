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الجيش الإسرائيلي يزعم الكشف عن مواقع عسكرية لحماس داخل قطاع غزة

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الجيش الإسرائيلي يزعم الكشف عن مواقع عسكرية لحماس داخل قطاع غزة
AP
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زعم الجيش الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الكشف عن مواقع عسكرية، ادعى أنها تابعة لحركة "حماس" وأنها تقع "في عمق الأماكن السكنية داخل قطاع".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي في سلسلة تغريدات على "تويتر" إنه تم الكشف عن "موقع لتصنيع الأسلحة بالقرب من مستشفى الشفاء وعيادة تابعة لوكالة الأونروا حيث يقع في الطابق الأرضي من مبنى للاستخدام المدني بما في ذلك السكن ويقع على بعد 60 مترا من مستشفى الشفاء و55 مترا من عيادة تابعة للأونروا".

وأفاد بأنه تم الكشف عن "مسارات نفق عسكري تحت الأرض في حي التفاح في مدينة غزة يمر بالقرب من معمل "بيبسي" ومدرسة الدراج الابتدائية التابعة للأونروا والتي تعد بمثابة مأوى معترف به ومعلن لـ2,500 شخص. بالإضافة إلى مستودع أسلحة بالقرب من مسجد الشهيد في مخيم البريج ومكتبة عامة ممولة من بنك ألماني"، مدعيا أن "المخزن يقع في عمق حي مدني وبالقرب من مؤسسة عامة يعرض العديد من السكان الأبرياء للخطر".

المصدر: RT

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