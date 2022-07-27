الدفاع التركية تطالب بغداد بمحاسبة المسؤولين عن استهداف قنصليتها "فورا"

طالبت وزارة الدفاع التركية السلطات العراقية بـ "محاسبة المسؤولين" فورا عن الهجوم الذي وصفته بـ "الدنيء" وطال قنصليتها في الموصل.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الوزارة: "ننتظر من السلطات العراقية محاسبة المسؤولين عن الهجوم الدنيء على قنصليتنا في الموصل فورا".

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وكانت القنصلية التركية في مدينة الموصل شمال العراق أن مبناها تعرض لقصف صاروخي بأربع قذائف هاون، سقطت قرب شقق الحدباء السكنية.

وأضافت أن القنصل، محمد كوجوك، وطاقم القنصلية بخير ولم يتأثروا بالقصف الصاروخي.

المصدر: "الأناضول" + RT