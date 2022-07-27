إفراج مؤقت عن إيراني يحمل الجنسيتين البريطانية والأمريكية من سجن بطهران

أفرج عن الإيراني مراد طهباز الناشط في مجال البيئة والذي يحمل الجنسيتين البريطانية والأمريكية مؤقتا من سجنه في إيران، حيث يعتقل بتهمة التجسس، وهو موجود حاليا في منزل عائلته بطهران.

وقال مكتب وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن "عائلة طهباز أكدت أنه أفرج عن مراد من سجن إيوين مؤقتا، وهو موجود الآن في منزل العائلة في طهران"، مبينة أن "مراد يحمل ثلاث جنسيات، ونواصل العمل عن كثب مع الولايات المتحدة لحض السلطات الإيرانية على إطلاق سراحه بشكل نهائي والسماح له بمغادرة إيران".

وكان طهباز قد بقي رهن الاعتقال في طهران بينما غادرت نازنين زاغاري راتكليف وأنوشه عاشوري، الحاملتان للجنسيتين البريطانية والإيرانية، جوا إلى المملكة المتحدة في مارس بعد أن سددت الحكومة البريطانية دينا قديما لطهران.

وانتقدت ابنته روكسان الحكومة البريطانية لجعل أفراد العائلة "يظنون كل ذلك الوقت إنه جزء من أي صفقة يعقدونها بشأن الرهائن الآخرين"، مضيفة: "مع ذلك لا يزال موجودا هناك. تخلت عنه حكومته".

قضت محكمة في طهران في 2020 بسجن طهباز 10 سنوات بتهم التجسس والتآمر مع واشنطن والإضرار بالأمن القومي.

المصدر: "أ ف ب"