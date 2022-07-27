طبيب البيت الأبيض: نتائج اختبار بايدن الأخيرة لفيروس كورونا سلبية

أعلنت طبيب البيت الأبيض كيفن أوكونور، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنهى فترة الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا، مبينا أن فحوصات بايدن مساء أمس وصباح اليوم الأربعاء جاءت سلبية.

وقال أوكونور إن بايدن قد أكمل مسار علاجه بعقار Paxlovid المضاد للفيروسات، ولا يعاني من ارتفاع بدرجات الحرارة، مبينا أنه بالنظر إلى هذه العوامل والاختبارات السلبية، سيتوقف بايدن عن إجراءات "العزل الصارمة".

هذا ومن المقرر أن يظهر بايدن في حديقة الورود بالبيت الأبيض في وقت لاحق اليوم.

وكانت نتيجة اختبار بايدن البالغ من العمر 79 عاما إيجابية لكوفيد-19 جاءت إيجابية الأسبوع الماضي.

المصدر: AP