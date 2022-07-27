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ترامب يدعو إلى فرض عقوبة الإعدام على تجار المخدرات

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ترامب يدعو إلى فرض عقوبة الإعدام على تجار المخدرات
AP
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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه يريد أن يتلقى تجار المخدرات عقوبة الإعدام، وذلك خلال أول رحلة له إلى واشنطن منذ أن غادر البيت الأبيض.

وفي تصريح خلال قمة معهد السياسة الأمريكية الأولى، قال ترامب: "إذا نظرنا إلى البلدان في جميع أنحاء العالم، فإن تلك التي ليس لديها مشكلة مخدرات هي تلك التي تضع محاكمة سريعة للغاية لعقوبة الإعدام لتجار المخدرات"

وأضاف: "هي تقوم بإعدام تاجر مخدرات وتنقذ حياة 500 شخص، لأنهم يقتلون في المتوسط ​​500 شخص".

المصدر: indy100

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