وفد إسرائيلي يغادر اليوم الأربعاء إلى موسكو لبحث ملف وكالة الهجرة اليهودية

أفادت مراسلتنا بأن وفدا إسرائيليا بناء على تعليمات من رئيس الوزراء يائير لبيد وبالتنسيق مع السلطات في روسيا يغادر مساء اليوم الأربعاء إلى موسكو لبحث ملف وكالة الهجرة اليهودية

وبحسب وسائل إعلام عبرية، يتوجه الوفد الإسرائيلي إلى موسكو مساء اليوم الأربعاء لبحث ملف وكالة الهجرة اليهودية في روسيا بحسب بيان صار عن مطتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وذكر موقع هآرتس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أرسل وفدا للقاء المسؤولين الروس في موسكو مساء اليوم الأربعاء، لعقد اجتماعات مع المسؤولين الروس، "حيث لا تزال العلاقات بين البلدين هشة بسبب تهديدات الكرملين بإغلاق عمليات الوكالة اليهودية".

وكانت المتحدثة الإعلامية باسم محكمة حي باسماني في موسكو، يكاتيرينا بورافتسوفا، قد صرحت الأسبوع الماضي بأن المحكمة ستنظر في استئناف إدارة موسكو بشأن تصفية منظمة "سخنوت" اليهودية غير الربحية المستقلة.

يذكر أن المحكمة تلقت دعوى قضائية إدارية من القسم الرئيسي بوزارة العدل الروسية بشأن التصفية والاستبعاد من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية للمنظمة غير الربحية المستقلة لدعم العلاقات مع اليهود في الشتات، الوكالة اليهودية (سخنوت)، حيث حدد القاضي جلسة الاستماع في هذه الدعوى يوم 28 يوليو الجاري.

والمنظمة الدولية "الوكالة اليهودية لإسرائيل (سخنوت)" هي منظمة تعني بضمان العلاقات بين اليهود حول العالم، وكذلك قضايا الهجرة اليهودية إلى إسرائيل، وقد تأسست عام 1929، وتعمل المكاتب التمثيلية للوكالة اليهودية في روسيا منذ عام 1989. وكانت صحيفة "والا" الإسرائيلية قد ذكرت، نقلا عن مصادرها، أن إسرائيل لجأت إلى روسيا لتوضيح ما يتعلق بوضع الوكالة اليهودية "سخنوت" وأنشطتها في روسيا.

المصدر: RT