إعلام عبري: مسؤولون إسرائيليون يعتقدون أن الخلاف البحري مع لبنان على وشك الانتهاء

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" بأن "مسؤولين في إسرائيل يعتقدون أن الخلاف البحري مع لبنان على وشك الانتهاء والتوصل إلى الحل".

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وفي تقريرها، أشارت "كان 11" إلى أنه "من المتوقع أن يصل المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين إلى لبنان الأسبوع المقبل، حاملا معه إطار العمل لاتفاق، والذي سيكون في الواقع بمثابة حل وسط بين مطالب إسرائيل ومطالب لبنان، وستكون منصة غاز كاريش مدرجة في أراضي إسرائيل، وستقوم نفس الشركة بالتنقيب في كل من إسرائيل ولبنان".

وكانت السلطات اللبنانية قد اعترضت في الشهر الماضي على وصول سفينة تديرها شركة "Energean" ومقرها لندن قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​لتطوير حقل "كاريش"، في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع لبنان.

ونشرت القناة العبرية تقريرها بعد تهديد أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بشأن النزاع الحدودي البحري، قائلا إنه "ليس فقط منصة غاز كاريش مهددة، ولكن جميع حقول الغاز الإسرائيلية في مياه البحر الأبيض المتوسط".

في حين قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن "إسرائيل بعثت خلال الأيام الأخيرة رسائل تحذيرية إلى "حزب الله" عبر قنوات دبلوماسية وعسكرية استعدادا لتشغيل منصة "كاريش"، وهددت بأنه "لو حاول حزب الله مهاجمة المنصة مجددا، سيكون الرد قاسيا".

المصدر: "I24"