وصول شحنة تضم آلاف اللقاحات ضد جدري القرود إلى إسرائيل

وصلت إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء، شحنة تضم آلاف اللقاحات ضد جدري القرود.

وقال وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هوروفيتس، في تغريدة على موقع "توتير"، إن شحنة أخرى في الطريق.

وأكد على أن المؤسسات الصحية جاهزة في الأيام المقبلة لتطعيم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.

وستكون فئة مثليي الجنس أول شريحة ستتلقى التطعيم.

وفي سياق متصل، اكتشفت أمس في إسرائيل أكثر من خمسة آلاف إصابة جديدة بكورونا. وتشير معطيات وزارة الصحة إلى أن الوباء حصد منذ ظهوره في إسرائيل أرواح أحد عشر ألفا وثلاثمائة وستة وثلاثين شخصا.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي