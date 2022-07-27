لافروف يلتقي رئيسة إثيوبيا في أديس أبابا

استقبلت رئيسة إثيوبيا، سهلورك زودي، اليوم الأربعاء، الوفد الروسي وعلى رأسه وزير الخارجية، سيرغي لافروف، في إطار جولته الإفريقية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على "تلغرام" إن وزير الخارجية الروسي التقى اليوم برئيسة إثيوبيا وأجرى معها محادثات.

ووصل لافروف مساء أمس إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في إطار جولته الإفريقية التي بدأت يوم السبت الماضي، وتستغرق 5 أيام، وتشمل 4 دول إفريقية بدأت بمصر ثم أوغندا وجمهورية الكونغو وتنتهي بإثيوبيا.

المصدر: RT