كوريا الجنوبية تأمل في تطوير العلاقات مع روسيا

أعرب وزير خارجية كوريا الجنوبية، باك تشين، عن أمله في استئناف التعاون الحقيقي وتطبيع العلاقات وتطويرها مع روسيا، ولكن بعد انتهاء الأزمة في أوكرانيا.

وأضاف في مؤتمر صحفي: "العلاقات بين كوريا الجنوبية وروسيا لها تاريخ طويل، وإذا نظرت إليها، فهي تكاملية بطبيعتها، ولدى البلدين إمكانية التعاون الاقتصادي. هناك العديد من الكوريين الأجانب الذين يعيشون في روسيا، وهناك العديد من الشركات الكورية".

إلا أن الوزير أشار إلى أنه على الرغم من هذه الرغبة، وبسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فإن تطور العلاقات بين كوريا الجنوبية وروسيا محدود الآن، قائلا: "فرضنا عقوبات وقيود تصدير على روسيا. لذلك، فإن العلاقات بين البلدين الآن في وضع غير مريح للغاية. واعترفت روسيا بدورها بكوريا الجنوبية كدولة غير صديقة.. ونأمل أن الأزمة الأوكرانية سيتم حلها قريبا، وسيُستعاد السلام، وستعود العلاقات بين كوريا الجنوبية وروسيا إلى ما كانت عليه، وسيتم إطلاق تعزيز العلاقات بين البلدين".

وأدرجت روسيا كوريا الجنوبية كدولة غير صديقة لها في مارس الماضي ردا على فرض سيئول عقوبات وإجراءات مناهضة لروسيا.