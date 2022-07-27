سي إن إن: البيت الأبيض يحذر بيلوسي من مخاطر زيارتها المحتملة لتايوان

ذكرت شبكة CNN نقلا عن مصادر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعمل خلف الكواليس لإقناع رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بأن زيارتها المحتملة لتايوان محفوفة بالمخاطر.

ووفقا للشبكة نقلا عن مصادر أن إدارة بايدن تأمل في إقناع بيلوسي بخطورة هذه الرحلة، دون إخبارها مباشرة بعدم الذهاب. منوهة (الشبكة) بأن الإدارة ليس لديها خطط لحظر الزيارة رسميا.

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ويعمل مسؤولو إدارة بايدن على توضيح المخاطر المحتملة للزيارة من خلال اجتماعات مع بيلوسي وفريقها.

ووفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، أطلع مسؤولو البنتاغون الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي على التوترات في منطقة تايوان. كما حضر هذا الاجتماع ممثلون عن البيت الأبيض.

ويشعر البيت الأبيض بالقلق من احتمال أن تحاول الصين إعلان منطقة حظر طيران فوق تايوان، على الرغم من اعتراف المسؤولين بأن مثل هذا التطور غير مرجح. وبرأيهم، من المرجح أن تقوم بكين بتنشيط الطلعات الجوية فوق منطقة الدفاع الجوي التي أعلنتها تايوان.

من جهتها حذرت وزارة الدفاع الصينية أمس الثلاثاء، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا قامت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بزيارة تايوان، وستتخذ إجراءات حاسمة لكبح التدخل الأجنبي في شؤون الصين الداخلية.

وفي وقت سابق، قال بايدن، نقلا عن موقف البنتاغون، إن رحلة بيلوسي المخطط لها إلى تايوان لا تبدو فكرة جيدة في الوقت الحالي.

المصدر: نوفوستي