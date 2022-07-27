محامي زوجة مؤسس غوغل: الأخبار حول علاقة شاناهان وماسك ليست مجرد كذبة.. هذا تشهير!

قال محامي نيكول شاناهان زوجة مؤسس "غوغل" سيرغي برين، إن أي ادعاء بأن نيكول خانت سيرغي مع الملياردير إيلون ماسك "ليس مجرد كذبة صريحة، إنه تشهير".

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وأضاف المحامي بريان فريدمان لصحيفة "ديلي ميل": " أي ادعاء بأن نيكول كانت على علاقة غرامية مع إيلون ماسك ليس فقط كذبا صريحا، ولكنه أيضا عمل تشهيري".

ويوم الأحد، زعمت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ماسك أقام علاقة غرامية مع زوجة سيرغي برين، ما مثل حافزا لطلاقهما.

وقام ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" (51 عاما)، بنشر صورة عبر "تويتر" وهو يحتفل مع سيرغي برين (48 عاما)، في محاولة لدحض ادعاء الصحيفة.

وعلق على الصورة: "لقد ذهب قدر الاهتمام بي إلى المستعر الأعظم، وهو أمر سيئ للغاية. لسوء الحظ، حتى المقالات التافهة عني تولد الكثير من النقرات. سأبذل قصارى جهدي لأكون وجها لوجه يركز على القيام بأشياء مفيدة للحضارة".

وتظهر صورة ماسك أنه يقف مع سيرغي وامرأتين أخريين. ومن غير الواضح أين تم أخذها بالضبط، حيث شوهد ماسك آخر مرة في ميكونوس الأسبوع الماضي، لكن طائرته طارت من أوستن، حيث يعيش، إلى سان خوسيه يوم السبت. وعادت إلى أوستن يوم الأحد، وهبطت في الساعة 11 مساء.

The amount of attention on me has gone supernova, which super sucks. Unfortunately, even trivial articles about me generate a lot of clicks :(



Will try my best to be heads down focused on doing useful things for civilization. — Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2022

من جهتها، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إنها متمسكة بقصتها التي تزعم أن ماسك وشاناهان كانا متورطين بشكل رومانسي في آرت بازل في ديسمبر من العام الماضي، وأن ذلك لم يهدئ صداقة ماسك مع سيرغي فحسب، بل كان بمثابة الحافز لطلاقهما.

وقال متحدث باسم الصحيفة لموقع "ديلي ميل": "نحن واثقون من مصادرنا ونحن نتمسك بتقاريرنا".

وسابقا، أوضحت الصحيفة نقلا عن شخص مقرب من شاناهان، إنه في وقت العلاقة المزعومة في ديسمبر، انفصل برين وزوجته، لكنهما ما زالا يعيشان معا.

وأضافت أنه على الرغم من وجود اتفاق قبل الزواج، فإن الزوجين برين وشاناهان يتفاوضان حاليا على تسوية كلفة الطلاق، والتي يمكن أن تصل إلى مليار دولار.

يذكر أن شاناهان محامية يقع مقر مكتبها في كاليفورنيا، وهي مؤسسة شركة التكنولوجيا القانونية ClearAccessIP ومؤسسة Bia-Echo ، وفقا لملفها الشخصي على "LinkedIn".

أما ماسك، الذي يشغل أيضا منصب رئيس شركة SpaceX للصواريخ، فهو متورط حاليا في معركة قانونية بشأن خطته المهجورة لشراء "تويتر" مقابل 44 مليار دولار.

ففي وقت سابق من هذا الشهر، رفعت عليه منصة التواصل الاجتماعي هذه دعوى قضائية بعد أن أعلن أنه سيتخلى عن مقترحه للاستحواذ على الشركة.

ويعتبر ماسك أغنى شخص في العالم، حيث تقدر ثروته بأكثر من 240 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.

ووفقا لنفس المؤشر، تبلغ ثروة سيرغي برين حوالي 95 مليار دولار، مما يجعله ثامن أغنى شخص في العالم.

المصدر: ديلي ميل