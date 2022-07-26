أشارت ​السفارة الإيرانية​ لدى أثينا إلى أن "ال​محكمة​ اليونانية العليا أيدت حكم محكمة الاستئناف لصالح طهران في قضية إحتجاز ​النفط​ الإيراني".

وأضافت السفارة أنه "قريبا سيتم نقل النفط الإيراني المسروق إلى ​سفينة​ لانا".

وفي 9 يونيو الماضي، ألغت محكمة الاستئناف اليونانية حكم المحكمة البدائية القاضي بمصادرة النفط الإيراني.

وأكدت السفارة الإيرانية في اليونان خبر إلغاء مصادرة النفط الإيراني، وكتبت على "تويتر" إنه "بعد متابعة مكثّفة، ستبطل محكمة الاستئناف اليونانية حكم المحكمة الأولي بشأن مصادرة النفط الإيراني".

ولفتت إلى أن "شحنات النفط ستعاد بأكملها"، مضيفة أن "القضية لا تزال على أجندة المشاورات المكثفة بين البلدين لضمان التنفيذ الكامل للحكم".

المصدر: "العالم"