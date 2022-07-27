البيت الأبيض: بايدن يخطط لمناقشة أوكرانيا وتايوان مع نظيره الصيني
AP
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يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن مناقشة أوكرانيا وتايوان مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وفق ما صرح به منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي.
وقال كيربي: "ما زلنا ننتظر أن تتم هذه المكالمة على الأرجح هذا الأسبوع"
وشدد على أنه سيكون لدى القادة العديد من الموضوعات للمناقشة، بما في ذلك الوضع حول تايوان وأوكرانيا.
وفي وقت سابق، أعلن بايدن عن نيته إجراء محادثات هاتفية مع شي جين بينغ في الأيام العشرة المقبلة.
المصدر: نوفوستي