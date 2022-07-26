ترامب: الولايات المتحدة تركع على ركبتيها ومجبرة على تحمل "إذلالا تاريخيا" تلو الآخر

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تركع على ركبتيها وتتعرض للإذلال تلو الآخر.

وقال ترامب: "يجب على بلادنا أن تتعامل مع إذلال تاريخي تلو الآخر على المسرح العالمي، وفي الداخل حقوقنا وحرياتنا الأساسية تحت الحصار".

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وأضاف أن البلاد في عهده سيطرت على قضية موارد الطاقة وأسعار البنزين كانت منخفضة، وكانت الدولة تحظى باحترام في العالم.

وتابع: "لقد تمزق الحلم الأمريكي إلى أشلاء. والآن تركع بلدنا على ركبتيها. من كان يظن أن هذا سيحدث".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتوسل الدول الأخرى من أجل الطاقة. والتضخم وأسعار البنزين تضرب أرقاما قياسية، و"ملايين" المهاجرين غير الشرعيين "يغزون" البلاد من حدود غير محمية.

وأضاف أن البلاد "تتحرك نحو الجحيم" بسرعة كبيرة.

المصدر: نوفوستي