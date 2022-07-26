تركيا تمدد عقود الغاز مع الموردين من روسيا وأذربيجان وإيران

أعرب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونمز، عن أمله ألا تكون هناك مشاكل مع الغاز في الشتاء، معلنا عن تمديد العقود مع الموردين، بما في ذلك روسيا.

ونقلت قناة A Haber التلفزيونية عن دونمز قوله إن "موردينا الرئيسيين هم روسيا وأذربيجان وإيران. نجدد العقود التي انتهت صلاحيتها في الفترة الجديدة. نحاول ضمان أمن إمداداتنا"، مشيرا إلى أنه "في أوروبا، الوصول إلى الغاز أهم من السعر".

وأضاف الوزير: "مستودعاتنا في سيليفري ممتلئة بنسبة 82%، ونأمل أن تتم تعبئتها بحلول نهاية العام. لدينا 6 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي. آمل ألا نواجه مثل هذه المشكلة طالما أن الموردين يلتزمون بجدول الشحن".

المصدر: نوفوستي