بريطانيا.. حادثة في الاستوديو توقف المناظرة بين المتنافسين على منصب رئاسة حزب المحافظين (فيديو)

توقفت اليوم الثلاثاء، المناظرة المباشرة المعروضة على الهواء بين المتنافسين على رئاسة حزب المحافظين البريطاني، ريشي سوناك وليز تراس، بعد حادثة وقعت في الاستوديو.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن صوتا صاخبا سمع في الاستديو، ومن ثم وضعت تراس يديها على وجهها وقالت "يا إلهي"، ثم انقطع البث.

وقد نشرت رسالة على TalkTV وThe Sun's Stream بعد الحادث جاء فيها: "نأسف لتوقف عرض هذا البرنامج".

وقد أعيد TalkTV البث مرة أخرى من استوديو مختلف حيث قال مقدم البرنامج إيان كولينز إن هناك "مشكلة طبية"، مؤكدا أن "الجميع بخير. ريشي سوناك وليز تراس ما زالا في الاستوديو يتحدثان مع المشاهدين ويجيبان على الأسئلة".

وأكدت متحدثة باسم The Sun أن النقل توقف بسبب "مشكلة طبية" مضيفة: "نأمل أن نعيد البث على الهواء قريبا".

وحسب المعلومات فإن المحررة السياسية في TalkTV، كيت ماكان، التي كانت تدير المناظرة أغمي عليها. وكان من المفترض أن تقوم ماكان بإدارة المناظرة إلى جنب مع المحرر السياسي لصحيفة The Sun هاري كول، لكن أثبتت إصابته بفيروس كورونا في وقت سابق اليوم.

المصدر: sky news