غانتس: نتنياهو آخر من يحق له التحدث عن الخلاف في القضايا الأمنية

هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، قائلا إنه آخر من يحق له التحدث عن الخلافات غير الضرورية في القضايا الأمنية.

وشدد غانتس في تغريدة على "تويتر" على أن "الحكومة الإسرائيلية تتصرف بمسؤولية وتصميم من أجل حماية مصالح دولة إسرائيل والشعب اليهودي... نتنياهو هو آخر من يتحدث عن الخلاف غير الضروري في القضايا الأمنية".

ממשלת ישראל מתנהלת באחריות ובנחישות על מנת לשמור על האינטרסים של מדינת ישראל והעם היהודי. האדם האחרון שיכול לדבר על קשקשת מיותרת בנושאים ביטחוניים הוא נתניהו. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) July 26, 2022

المصدر: RT