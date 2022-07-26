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غانتس: نتنياهو آخر من يحق له التحدث عن الخلاف في القضايا الأمنية

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غانتس: نتنياهو آخر من يحق له التحدث عن الخلاف في القضايا الأمنية
AFP
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هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، قائلا إنه آخر من يحق له التحدث عن الخلافات غير الضرورية في القضايا الأمنية.

وشدد غانتس في تغريدة على "تويتر" على أن "الحكومة الإسرائيلية تتصرف بمسؤولية وتصميم من أجل حماية مصالح دولة إسرائيل والشعب اليهودي... نتنياهو هو آخر من يتحدث عن الخلاف غير الضروري في القضايا الأمنية".

المصدر: RT

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