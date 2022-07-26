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القوات الروسية وقوات لوغانسك تتقدم نحو أرتيموفسك بعد تطهير المحطة الحرارية في سفيتلودارسك

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القوات الروسية وقوات لوغانسك تتقدم نحو أرتيموفسك بعد تطهير المحطة الحرارية في سفيتلودارسك
Sputnik
خبراء متفجرات في الجيش الروسي- أرشيف
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أعلن الضابط في شرطة لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو أن القوات الروسية وقوات لوغانسك ودونيتسك ستتقدم باتجاه أرتيموفسك بعد تطهير المحطة الحرارية في سفيتلودارسك بلوغانسك.

وقال ماروتشكو: "واجه جنودنا في محطة الطاقة الحرارية في سفيتلودارسك نفس المشكلة التي واجهوها في المنشآت الصناعية الأخرى، حيث تم تلغيم كل مكان وكل متر، ولهذا فإنه لدى الفرق الهندسية الكثير من العمل لتنجزه".

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وأضاف: "بعد تطهير هذه المنطقة، سيتقدم جنودنا نحو بلدة أرتيموفسك".

أعلن المتحدث باسم قوات لوغانسك إيفان فيليبونينكو، في وقت سابق أن قوات الجمهورية سيطرت على محطة توليد الطاقة الحرارية في سفيتلودارسك، ويجري تطهيرها من القوات الأوكرانية المتبقية هناك.

المصدر: تاس

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