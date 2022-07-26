بينس يحث الجمهوريين على التركيز على الانتخابات المقبلة

وضع نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بينس، "أجندة الحرية"، وهي مجموعة من التوصيات السياسية التي يقترحها على الجمهوريين إذا استعادوا الأغلبية، ودعهم للتركيز على الانتخابات المقبلة.

وفي المؤتمر السنوي لمؤسسة Young America، نأى بينس، الذي ذكر الرئيس السابق دونالد ترامب فقط عند الترويج لإنجازات الإدارة السياسية، بنفسه عن الرئيس السابق من خلال تشجيع الجمهوريين على التركيز على الانتخابات المستقبلية وعدم الارتباط بانتخابات 2020.

وقال: "قد يختار بعض الناس التركيز على الماضي، لكن الانتخابات تدور حول المستقبل. وأعتقد أنه يجب على المحافظين التركيز على المستقبل لاستعادة أمريكا"، مضيفا: لا يمكننا أن نرفع أعيننا عن الطريق أمامنا".

كما تطرق إلى قضايا "الحرب الثقافية"، مشددا على "أننا بحاجة إلى تطهير مدارسنا من نظرية العرق النقدي واستعادة التعليم الوطني في كل فصل دراسي في أمريكا.. لقد حان الوقت للسماح لكل أسرة باختيار المكان الذي يذهب إليه أطفالهم، بغض النظر عن دخلهم أو رمز المنطقة".

المصدر: axios