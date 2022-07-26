خبير: بناء محطة الفضاء الروسية الجديدة لن يبدأ قبل عام 2028

قال فلاديمير سولوفيوف، المصمم العام في مؤسسة "إينيرغيا" الروسية، في مقابلة مع مجلة "الفضاء الروسي"، إن بناء محطة الخدمة المدارية الروسية الجديدة لن يبدأ قبل عام 2028.

وفي وقت سابق، أفيد بأن إطلاق الوحدة الأولى يمكن أن يتم في 2027-2028.

قال سولوفيوف: "نقترح بنائها على مرحلتين. إذا تم اتخاذ القرار بشأن بنائها قبل نهاية العام، فستبدأ المرحلة الأولى في عام 2028 بإطلاق وحدة الطاقة العلمية بواسطة مركبة الإطلاق Angara-A5M".

ثم سيتم إطلاق وحدات الربط والإلتحام، والأول ستكون مشابهة للوحدة التي تعد بالفعل جزءا من محطة الفضاء الدولية. وسيتم استخدام الثانية للخروج إلى الفضاء.

في الوقت نفسه، شدد سولوفيوف على أنه قبل إحراز تقدم جاد في إنشاء المحطة الروسية، ينبغي استخدام محطة الفضاء الدولية.

وحدد سولوفيوف أن الرحلة من محطة إلى أخرى ستكون مستحيلة، لكن روسيا ستكون قادرة على "ضمان التشغيل الفعال لكل من الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية ومحطة الخدمة المدارية الروسية".

وقال "لدينا مثل هذه الخبرة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار أنه إذا أوقفنا الرحلات المأهولة لعدة سنوات، فسيكون من الصعب للغاية استعادة ما تم إنجازه". وفقا لسولوفيوف، يمكن استخدام المحطة الجديدة كقاعدة للرحلات إلى القمر أو المريخ.

المصدر: نوفوستي