وزارة العدل الروسية تضم مؤسسات أوروبية لقائمة المنظمات غير المرغوب فيها

ضمت وزارة العدل الروسية، مؤسسات Bellingcat وThe Insider والمعهد التشيكي للمبادرة القانونية لأوروبا الوسطى والشرقية في قائمة المنظمات ذات الأنشطة غير المرغوب فيها في روسيا.

وذكر بيان الوزارة "في 26 يوليو 2022، أدرجت وزارة العدل الروسية المنظمات غير الحكومية الأجنبية التالية في قائمة المنظمات غير الحكومية الأجنبية والدولية التي تعتبر أنشطتها غير مرغوب فيها على أراضي روسيا الاتحادية: Bellingcat Ltd. (بريطانيا)، Stichting Bellingcat (هولندا)، The Insider (لاتفيا)، معهد المبادرة القانونية لأوروبا الوسطى والشرقية (CEELI Institute) (جمهورية التشيك)".

وأوضحت الوزارة أن المنظمات مدرجة في القائمة وفقًا للقانون الفيدرالي "بشأن تدابير التأثير على الأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحقوق وحريات مواطني روسيا الاتحادية" بناء على قرار النائب الأول للمدعي العام بتاريخ 13 يوليو 2022.

المصدر: تاس