تصريح جديد لرئاسة الوزراء الإسرائيلية ردا على التوتر بين موسكو وتل أبيب

رد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد على تصريحات المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف حول عدم إسقاط الوضع حول عمل الوكالة اليهودية في روسيا على العلاقات بين البلدين.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء يائير لابيد: "تستند العلاقات بين إسرائيل وروسيا إلى تاريخ طويل، واتصالات منتظمة ومصالح مشتركة. ويقع المجتمع اليهودي في قلب هذه العلاقات".

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وتابع: "إذا كانت هناك قضايا قانونية تنشأ فيما يتعلق بالنشاط المهم للوكالة اليهودية في روسيا، فإن إسرائيل، كما هو الحال دائما، مستعدة للانخراط في حوار مع الحفاظ على العلاقات المهمة بين الدول".

ودعا بيسكوف، في وقت سابق إلى عدم إسقاط الوضع حول عمل وكالة الهجرة اليهودية "سخنوت" في روسيا على كامل العلاقات بين تل أبيب وموسكو.

المصدر: RT