 
مباشر

بالفيديو.. إسرائيليون يعتقلون لبنانيا قرب الحدود

أخبار العالم

بالفيديو.. إسرائيليون يعتقلون لبنانيا قرب الحدود
الصورة ملتقطة من الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/thse

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن مدنيين إسرائيليين اعتقلوا رجلا لبنانيا غير مسلح بالقرب من بلدة مارغاليوت الحدودية.

وقال الجيش إنه يجري استجواب الرجل الأعزل في مكان الحادث، مبينا أن القوات الإسرائيلية أطلقت الليلة الماضية طلقات تحذيرية في الهواء بعد أن اقترب مشتبه به من السياج الحدودي بالقرب من نفس البلدة. لكنه ليس من الواضح على الفور ما إذا كان هو نفس المشتبه به.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا