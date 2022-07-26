بالفيديو.. إسرائيليون يعتقلون لبنانيا قرب الحدود

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن مدنيين إسرائيليين اعتقلوا رجلا لبنانيا غير مسلح بالقرب من بلدة مارغاليوت الحدودية.

وقال الجيش إنه يجري استجواب الرجل الأعزل في مكان الحادث، مبينا أن القوات الإسرائيلية أطلقت الليلة الماضية طلقات تحذيرية في الهواء بعد أن اقترب مشتبه به من السياج الحدودي بالقرب من نفس البلدة. لكنه ليس من الواضح على الفور ما إذا كان هو نفس المشتبه به.

רגעים לאחר התפיסה. pic.twitter.com/pRyrgzyE3o — Rubi Hammerschlag | רובי המרשלג (@rubih67) July 26, 2022

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"