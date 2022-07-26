الكشف عن فيديو يؤكد حذف ترامب لجمل من خطاب يهدد مقتحمي الكابيتول بالسجن

كشفت لجنة التحقيق في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول يوم 6 يناير 2021، عن فيديو يظهر أن الرئيس السابق دونالد ترامب، كان مترددا في إلقاء خطاب يدين فيه العنف الذي حصل في ذلك اليوم.

ويظهر الفيديو أن ترامب شطب عددا من الأسطر في مسودة الخطاب.

كما نشرت النائبة الديمقراطية إيلين لوريا، الفيديو على "تويتر"، ويتضمن مقاطع من مقابلات مع صهر ترامب، جاريد كوشنر، وآخرين وهم يقولون إنهم يعتقدون أن ترامب بحاجة إلى الإدلاء ببيان في 7 يناير.

It took more than 24 hours for President Trump to address the nation again after his Rose Garden video on January 6th in which he affectionately told his followers to go home in peace.



There were more things he was unwilling to say. pic.twitter.com/cJBIX5ROxs — Rep. Elaine Luria (@RepElaineLuria) July 25, 2022

وقال كوشنر الذي ساعد في كتابة مسودة الخطاب: "شعرنا أنه من المهم مواصلة الدعوة إلى خفض التصعيد".

ويظهر الفيديو المسودة مع خطوط مشطوبة، وأكدت إيفانكا، ابنة ترامب، في مقابلة مع اللجنة، أن خط اليد على الوثيقة هو لوالدها.

وفي المسودة، تم شطب سطر يقول إن أولئك الذين انتهكوا القانون "ينتمون إلى السجن" وتظهر كلمات مكتوبة باليد أنهم "سيدفعون" الثمن.

ووفقا للجنة، فإن الأسطر الأخرى التي تم شطبها تقول: "أنا أوجه وزارة العدل لضمان محاكمة جميع منتهكي القانون إلى أقصى حد يسمح به القانون. يجب أن نبعث برسالة واضحة ليس بالرحمة بل بالعدالة. ويجب أن تكون العواقب القانونية سريعة وحازمة".

وتم شطب سطر آخر موجه إلى مثيري الشغب يقول: "أريد أن يكون من الواضح جدا أنكم لا تمثلونني".

المصدر: CNN