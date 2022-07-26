بحرية الحرس الثور الإيراني: قواربنا الجديدة والسريعة لا يمكن للرادار اكتشافها

كشفت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن "القوارب الجديدة والسريعة للحرس الثوري أصبحت متخفية من الرادار".

وفي التفاصيل، قال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري: "لقد جعلنا هياكل قواربنا متخفية من الرادار، ونسعى لاستخدام هياكل مصنعة محليا"، لافتا إلى أن "استخدام المعرفة والمنتجات المحلية والمصممة من قبل العلماء الإيرانيين، يعد من مفاخر القوة البحرية للحرس الثوري، والحرس الثوري عموما".

وأضاف الأدميرال تنكسيري: "كما تعلمون، فإن قوتنا البحرية هي قوة استراتيجية كاملة، وكل ما هو موجود في القوات الأخرى موجود لدينا أيضا، من الدبابات والدبابات البرمائية، إلى الطائرات ذات الأجنحة الثابتة، والطائرات بدون طيار..لذلك، نحاول دائما أن نكون على اتصال وتفاعل وتعاون مستمر مع القوات الأخرى والهيئات العسكرية، وكذلك وزارة الدفاع في إنتاج الأنظمة والمعدات".

وبخصوص استخدام المعدات المحلية وتعزيز الشركات المعرفية، أوضح قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني قائلا: "نحن في البحرية نفخر بأن أجهزتنا مصنعة من قبل شركات معرفية، وبعض الطائرات بدون طيار والرباعية التي نستخدمها هي في الواقع من شركاتنا المعرفية، وقد وضعنا نصب أعيننا هذا الأمر الذي صرح به قائد الثورة، حيث قال اجعلوا الشركات المعرفية أكثر نشاطا، ونحن فخورون بأن هذا كان يجري دائما في البحرية منذ السنوات الماضية".

وعلق الأدميرال علي رضا تنكسيري على جعل الزوارق السريعة الجديدة متخفية من الرادار بالقول: "لقد جعلنا هياكل زوارقنا متخفية من الرادار ونسعى لاستخدام هياكل مصنعة محليا"، مشددا على أن "حجم ونوعية وجودنا في المنطقة تسببا في فرار العدو من الخليج".

وأردف تنكسيري: "في الوقت ذاته، قلنا لدول المنطقة دوما بأننا نحن يمكننا إرساء الأمن في المنطقة، ولله الحمد أنه مع رحيل الأمريكيين تم إرساء المزيد من الأمن في هذه المنطقة الحساسة والاستراتيجية"، مضيفا: "الأمريكيون خلقوا مشاكل للشعوب بتواجدهم في المنطقة في السنوات الماضية، وشهدنا عدة اصطدامات، مثل اصطدام غواصة أمريكية بسفينة يابانية، أو استهداف سفينة إماراتية ترفيهية بواسطة سفينة حربية أمريكية، ولسوء الحظ قتل هندي جراء ذلك".

وعن انضمام سفينة "الشهيد سليماني" الحربية إلى بحرية الحرس الثوري، علق تنكسيري قائلا: "سنعلن هذا الخبر مستقبلا..سفينة "الشهيد سليماني" هي سفينة فريدة من نوعها، بهيكل "أينكت" وليس "كاتاماران"..نحن لدينا 3 هياكل وهي "منوآل" و"تري مارال" و"كاتاران"، لكن هيكل هذه السفينة هو "أينكت" الذي يعد هيكلا جديدا تماما".

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المصدر: "فارس"