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وزير الدفاع الإسرائيلي: قادرون على استهداف برنامج إيران النووي وإسرائيل لن تقبل باتفاق سيء مع إيران

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وزير الدفاع الإسرائيلي: قادرون على استهداف برنامج إيران النووي وإسرائيل لن تقبل باتفاق سيء مع إيران
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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن إسرائيل قادرة على توجيه ضربة قوية تحول دون استكمال الأنشطة النووية الإيرانية".

وفي مؤتمر صحفي نقلته "القناة 13" العبرية، علق بيني غانتس على الملف النووي الإيراني قائلا: "إسرائيل قادرة على توجيه ضربة قوية تحول دون استكمال الأنشطة النووية الإيرانية.. نحن قادرون على استهداف برنامج إيران النووي ومنع تقدمه، والتهديد الإيراني لا يستهدف إسرائيل فقط، بل العالم أجمع".

وأكمل: "إسرائيل لن تقبل باتفاق سيء مع إيران يمنح نظامها الشرعية ويفتح اقتصادها".

المصدر: "القناة 13"

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