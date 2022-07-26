لافروف: أوروبا أغلقت "السيل الشمالي-2" لأسباب سياسية وهو جاهز لتلبية احتياجاتها من الغاز

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن "السيل الشمالي-2" رغم أنه جاهز لتزويد أوروبا بحاجياتها من الغاز الطبيعي تم إغلاقه لأسباب سياسية بحتة.

وأكد لافروف خلال ندوة صحفية في أوغندا، اليوم الثلاثاء، أن إنشاء مشروع نقل الغاز الروسي إلى أوروبا والاستثمار في "السيل الشمالي-2" تم وفقا للمعايير الأوروبية، ورغم قرروا إغلاقه.

وفي نفس السياق أكد لافروف استعداد روسيا لبيع النفط لأي دولة مهتمة.

وقال: "لا يسعني إلا أن أقول إن زملائنا الأجانب يلوموننا على كل المشاكل. في عام 2016، انتخبت روسيا (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب! والاتحاد الأوروبي يصرح باستمرار على مدى 6-7 سنوات الماضية أن روسيا الاتحادية تستخدم الغاز كسلاح، بدون أن يقدم أي دليل أو مثال على ذلك".

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن الغرب يعمل على نشر دعاية والتأثير على الرأي الاجتماعي وأقناع المجتمعات بأن روسيا مذنبة كل شيء ومسؤولة على كل المشاكل بما فيها أزمة الطاقة وأزمة الغذاء.

المصدر: RT + وكالات