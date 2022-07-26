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وفاة 28 شخصا وإصابة 60 بالإعياء إثر شرب خمور مغشوشة في الهند

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وفاة 28 شخصا وإصابة 60 بالإعياء إثر شرب خمور مغشوشة في الهند
AP
صورة أرشيفية - إسعاف في الهند
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أفاد مسؤولون في الهند بوفاة ما لا يقل عن 28 شخصا وإصابة 60 آخرين بالإعياء، جراء احتساء خمور مغشوشة غربي البلاد.

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وأوضح المسؤول الحكومي البارز، موكيش بارمار، أن "الوفيات وقعت في منطقتي أحمد آباد وبوتاد بولاية غوجارات"، حيث يحظر تصنيع وبيع واستهلاك الخمور، في حين لم تتضح على الفور المادة الكيميائية المستخدمة في غش الخمور.

وأشارت وكالة أنباء "رس ترست أوف إنديا" إلى أن الشرطة اعتقلت عددا من المهربين المشتبه في تورطهم في بيع المشروبات الكحولية، إذ تعتبر الوفيات جراء تناول المشروبات الكحولية المغوشة أمرا شائعا في الهند، حيث تكون هذه المشروبات رخيصة الثمن وغالبا ما تكون مخلوظة بمواد كيميائية مثل المبيدات الحشرية لزيادة الفاعلية.

المصدر: "أ ب"

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