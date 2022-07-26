"أستخدم أداتين وروسيا دولة مهمة بالمنطقة"..الرئيس الإسرائيلي يعلق على قضية الوكالة اليهودية في موسكو

بعد أن التقى برئيس الوزراء، يائير لابيد، في محادثة ركزت على محاولة حل أزمة الوكالة اليهودية في روسيا، أكد الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، أن هذه "القضية عزيزة جدا على قلبه".

وقال يتسحاق هرتسوغ : "بطبيعة الحال، الموضوع الذي شغلنا في الأيام الأخيرة - أنشطة الوكالة اليهودية في روسيا - قضية عزيزة جدا على قلبي".

وأضاف هرتسوغ: "أنا أستخدم أداتين..الأولى..هناك أشياء يكون الصمت جميلا بالنسبة لها، وأعتقد أنه كلما قل الحديث كان ذلك أفضل، وسيسمح هذا بالتعامل الصحيح مع القضية برمتها.. الثانية..أعمل بالتعاون الكامل مع رئيس الوزراء بثقة تامة..نحن نعمل من أجل دولة إسرائيل ومن أجل الشعب اليهودي، نتشارك العمل، وحيث يمكنني المساعدة، سأفعل".

واستطرد: "روسيا دولة مهمة في المنطقة بأسرها وبشكل عام، ويمكن أن تكون هناك سيناريوهات مختلفة وعشرة أسباب مختلفة لسبب وكيفية وقوع الحادث".

وتابع هرتسوغ : "أفضل عدم الخوض في التحليل..أحيانا نرى أشياء نحن لا نفهمها دائمًا ، والأشياء التي نراها من هنا لا نراها من هناك..دعونا ندع العملية تنتهي..كلما قل حديثنا وكلما فعلنا أكثر كان ذلك أفضل".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، قد أصدر تعليماته لموظفي وزارة الخارجية بإعداد "حزمة إجراءات" في حال قررت روسيا إغلاق الوكالة اليهودية للهجرة "سخنوت".

وبحسب القناة التلفزيونية الإسرائيلية الثالثة عشرة، جاءت تعليمات لابيد في اجتماع مع ثلاثة من موظفي وزارة الخارجية، تم خلاله بحث الوضع حول عمل الوكالة اليهودية في روسيا.

تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق، أعلنت مصادر قضائية في موسكو أن القضاء سينظر في استئناف إدارة موسكو بشأن تصفية منظمة "سخنوت" اليهودية غير الربحية المستقلة.

وكانت المحكمة قد تلقت دعوى قضائية إدارية من القسم الرئيسي بوزارة العدل الروسية بشأن التصفية والاستبعاد من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية للمنظمات غير الربحية المستقلة لدعم العلاقات مع اليهود في الشتات، الوكالة اليهودية (سخنوت)، حيث حدد القاضي جلسة الاستماع في هذه الدعوى يوم 28 يوليو الجاري.

المصدر: "يديعودت أحرونوت" + RT