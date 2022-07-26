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لوغانسك: كييف تقصف الأحياء السكنية براجمات هيمارس لعرقلة التحضير لاستفتاء الانضمام إلى روسيا

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لوغانسك: كييف تقصف الأحياء السكنية براجمات هيمارس لعرقلة التحضير لاستفتاء الانضمام إلى روسيا
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قال سفير جمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا، روديون ميروسنيك، إن كييف تهاجم أهدافا سلمية في جمهورية لوغانسك براجمات "هيمارس" لمنع التحضير لاستفتاء حول انضمام الجمهورية إلى روسيا.

وأشار ميروسنيك إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية سبع مرات في أربعة أيام، ست منها بصواريخ هيمارس الأمريكية. واستهدف القصف بنايات شركة زراعية وكلية جامعية ودار حضانة.

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وأضاف: "تُستخدم الأسلحة الغربية باهظة الثمن لعرقلة أعمال إعادة الإعمار ولتخويف السكان ومنعهم من التحضير بهدوء للاستفتاء. بالنسبة إلى كييف، فإن الاستفتاء مخيف للغاية".

وبدأ المقر العام في جمهورية لوغانسك أمس الاثنين العمل والتحضير للاستفتاء على انضمام هذه الجمهورية إلى روسيا.

المصدر: نوفوستي

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