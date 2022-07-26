بريطانيا.. ليز تراس تتعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات المملوكة للصين مثل "تيك توك"!

تعهدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس باتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات المملوكة للصين مثل عملاق وسائل التواصل الاجتماعي "تيك توك".

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وقالت تراس أمس الاثنين في أول مناظرة مباشرة مع ريشي سوناك حول السباق لخلافة بوريس جونسون كرئيس للوزراء في المملكة المتحدة: "يجب علينا بكل تأكيد اتخاذ إجراءات صارمة ضد تلك الأنواع من الشركات، ويجب أن نحد من كمية صادرات التكنولوجيا التي نقوم بها للأنظمة الاستبدادية".

وتعليقات تروس على "تيك توك"، التطبيق الشهير لمشاركة الفيديو المملوك لشركة التكنولوجيا الصينية "ByteDance Ltd"، يبني على نقاش بين المتنافسين حول كيفية التعامل مع الصين، حيث ينتقد السياسيان بعضهما البعض بسبب مناهجهما السابقة.

ويخوض الثنائي جولة الإعادة لمدة 6 أسابيع ليحل أحدهما محل جونسون كزعيم لحزب المحافظين، ومن المقرر إعلان النتيجة في 5 سبتمبر.

المصدر: بلومبرغ