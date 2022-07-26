اندلاع حريق في مستودع نفط في دونيتسك بعد قصف من قبل القوات الأوكرانية

اندلع حريق في مستودع للنفط بمنطقة بوديونوفسكي في مدينة دونيتسك نتيجة قصف الجيش الأوكراني، وسط تواصل القصف لمناطق مدنية متفرقة من المدينة.

وقال مكتب ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق لوقف إطلاق النار: "إن منطقة بوديونوفسكي في دونيتسك تعرضت للقصف بقذائف عيار 155 ملم (للناتو)".

كما ذكر المكتب التمثيلي بأن القوات الأوكرانية أطلقت ست قذائف من عيار 122 ملم على منطقة بتروفسكي في دونيتسك: "أطلقت التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 05.25 صباحا ست قذائف من عيار 122 ملم نحو كراسنوغوروفكا في دونيتسك (منطقة بتروفسكي)".

المصدر: نوفوستي











