هنغاريا: مقترح المفوضية الأوروبية بخفض استهلاك الغاز غير قابل للتحقيق

صرح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو بأن مقترح المفوضية الأوروبية بخفض استهلاك الغاز بنسبة 15% غير قابل للتحقيق.

وقال سيارتو تعليقا على المقترح الأوروبي: "يقولون إنه يجب خفض استهلاك الغاز في أوروبا بنسبة 15%. طيب، ولكن ما معنى ذلك؟.. هل يجب على كل فرد تقليص الاستهلاك بنسبة 15%؟ أو على المستهلكين الصناعيين؟ أو أصحاب المنازل؟".

وتابع: "أو قد يقول أحد إن هذا يعني أنه يجب تقليص استهلاك الإضاءة بهذه النسبة، أو التدفئة أو الطبخ؟ أو كيف سيكون ذلك؟".

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واعتبر الوزير الهنغاري ذلك "غير قابل للتحقيق".

وأضاف: "أعتقد أنه على المفوضية الأوروبية على الأرجح أن تبحث عن مصادر جديدة للغاز وعقد اتفاقيات جديدة، وهنا يطرح من جديد السؤال بشأن العقوبات التي سنضطر لمناقشة فاعليتها عاجلا أم آجلا".

ودعا الوزير للتفكير، مشيرا إلى أن "الوضع الطارئ ليس في اقتصاد البلاد التي تفرض عليها العقوبات، بل لدينا، أي لدى الجانب الذي فرض تلك العقوبات".

يذكر أن الحكومة الهنغارية أعلنت حالة الطوارئ في مجال الطاقة، التي تفترض زيادة إنتاج الغاز في البلاد، إضافة إلى عدد من الإجراءات الأخرى.

المصدر: نوفوستي