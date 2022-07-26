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أمين عام الأمم المتحدة يدين إعدام 4 ناشطين في ميانمار

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أمين عام الأمم المتحدة يدين إعدام 4 ناشطين في ميانمار
Gettyimages.ru
أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن إدانته حيال إعدام 4 ناشطين معارضين للحكومة في ميانمار.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام في بيان له: "الأمين العام يدين بشدة إعدام العسكريين في ميانمار أربعة ناشطين سياسيين".

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وأشار إلى أن غوتيريش يعارض حكم الإعدام في أي أحوال.

ولفت إلى أن تنفيذ حكم الإعدام في ميانمار قد تم لأول مرة منذ عام 1988، وهذا يدل على تدهور وضع حقوق الإنسان السيء للغاية في ميانمار.

 

المصدر: ٍ"سبوتنيك"

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