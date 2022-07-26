تراس: الأخطاء التي ارتكبناها مع روسيا يجب ألا نكررها مع الصين

صرحت المرشحة لرئاسة الحكومة البريطانية، وزيرة الخارجية ليز تراس، بأنه على بريطانيا ألا تكرر في العلاقات مع الصين "أخطاءها" التي ارتكبتها تجاه روسيا.

وقالت تراس خلال المناظرة مع المرشح الآخر لرئاسة الحكومة، وزير المالية السابق ريشي سوناك: "برأيي يجب ألا نكرر الأخطاء التي ارتكبناها مع روسيا عندما أصبحنا معتمدين عليها استراتيجيا".

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وأضافت: "علينا أن نتخذ العبر من الأخطاء التي ارتكبتها أوروبا في العلاقات مع روسيا، عندا أصبحت تعتمد على النفط والغاز منها. وعلينا ألا نسمح بأن يحدث نفس الشيء في العلاقات مع الصين".

يذكر أن تراس وسوناك دخلا المرحلة الأخيرة من المنافسة على منصب زعيم حزب المحافظين ورئيس الوزراء البريطاني، في أعقاب استقالة بوريس جونسون في 7 يوليو الجاري.

ومن المتوقع انتخاب رئيس وزراء جديد في بريطانيا في سبتمبر المقبل.

المصدر: نوفوستي