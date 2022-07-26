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كندا.. الشرطة تصفي مسلحا قتل شخصين وأصاب آخرين قرب فانكوفر

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كندا.. الشرطة تصفي مسلحا قتل شخصين وأصاب آخرين قرب فانكوفر
Gettyimages.ru
الشرطة الكندية
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أقدم مسلح على قتل شخصين وجرح اثنين آخرين في سلسلة عمليات لإطلاق النار قرب فانكوفر عند ساعات الصباح الأولى الاثنين قبل أن ترديه الشرطة.

وأفادت تقارير سابقة باستهداف المهاجم للأشخاص المشردين، لكن لم يتم تأكيد ذلك على الفور من قبل سلطات لانغلي التي شهدت الحادث، في جنوب شرق فانكوفر.

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وقال غالب بهياني قائد شرطة لانغلي في مؤتمر صحافي "أستطيع أن أؤكد أن أربعة أشخاص أصيبوا برصاص مسلح منفرد". 

ولاحقا توفي اثنان من المصابين فيما لا تزال امرأة في حالة حرجة وشخص رابع يعاني من إصابة في ساقه.

وأضاف بهياني أن السلطات تعكف حاليا على تحديد هوية الضحايا والمشتبه بإطلاقه النار والتحقق ما إذا كان هناك أي صلة بينهم.

وقال المحقق الجنائي ديفيد لي عن الضحايا "في الوقت الحالي نحن بصدد تحديد الطبيعة الدقيقة لهؤلاء الأشخاص ولا يمكننا تأكيد أنهم من المشردين".

المصدر: "أ ف ب" 

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