بايدن يدين عدم تحرك ترامب خلال اقتحام الكابيتول الأشبه بـ"جحيم القرون الوسطى"

دان الرئيس الأمريكي جو بايدن سلفه دونالد ترامب لـ"اكتفائه بالتفرج" على شغب مناصريه الذي استمر ساعات خلال اقتحام الكابيتول فيما واجهت شرطة مقر مجلسي النواب والشيوخ "جحيم قرون وسطى".

وقال بايدن في كلمة خلال مؤتمر المنظمة الوطنية لمسؤولي إنفاذ القانون من الأصول الإفريقية إن "عناصر إنفاذ القانون الشجعان تعرّضوا لجحيم القرون الوسطى مدى ثلاث ساعات ونزفوا دماء وسط مجزرة، وواجهوا جنون غوغائيين صدقوا أكاذيب الرئيس الخاسر".

وأضاف: "لثلاث ساعات شاهد الرئيس السابق للولايات المتحدة الخاسر (للانتخابات) حصول كل ذلك فيما جلس مستريحا في غرفة الطعام الخاصة بجانب المكتب البيضاوي".

المصدر: "أ ف ب"