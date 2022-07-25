ليز تراس: أنا غير مستعدة لتدخل بريطاني مباشر في أوكرانيا

أعلنت المرشحة لمنصب رئيس الوزراء البريطاني، وزيرة الخارجية ليز تراس عن عدم استعدادها لتدخل بريطانيا بشكل مباشر في النزاع بأوكرانيا.

وقالت تراس خلال المناظرة مع المرشح الثاني لرئاسة الحكومة، وزير المالية السابق ريشي سوناك، يوم الاثنين، ردا على سؤال عن إمكانية إرسال الأسطول البريطاني إلى البحر الأسود: "لست مستعدة ليكون لدى المملكة المتحدة تدخل مباشر في النزاع".

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وتابعت: "بذلنا جهودا كثيرة لنصبح أول بلد أوروبي فرض عقوبات ضد روسيا. ونقدم الدعم (لأوكرانيا) مساعدة في مجال التأمين البحري لإخراج الحبوب من أوديسا بعد التوصل إلى الاتفاق، لكن أوكرانيا ليست عضوا في الناتو، وأعتقد أنه من غير الصحيح استخدام قدراتنا أو وسائلنا بشكل مباشر".

بدوره، امتنع ريشي سوناك عن الرد على السؤال ذاته، مكتفيا بالقول إن بريطانيا ستواصل دعم أوكرانيا "بغض النظر عمن سيكون رئيسا للوزراء".

المصدر: تاس