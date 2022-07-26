التشيك تعلن عن بلوغ مخزونها من الغاز مستوى قياسيا

قال رئيس وزراء جمهورية التشيك بيتر فيالا يوم الاثنين، إن مرافق تخزين الغاز في الجمهورية ممتلئة بنسبة 80%، موضحا أن هذا يمثل حجما قياسيا لمخزون الغاز في البلاد.

وكتب رئيس الحكومة التشيكية على صفحته على تويتر إن "مرافق تخزين الغاز ممتلئة بنسبة 80%. نحن عند مستوى قياسي. نحاول الاستعداد لفصل الشتاء قدر الإمكان".

وكتب وزير الصناعة والتجارة للجمهورية جوزيف سيكيلا، في هذا الصدد: "نحن ذاهبون إلى بروكسل، حيث ستعقد جلسة استثنائية للطاقة في الاتحاد الأوروبي.. قدمنا ​​هذا العام قاعدة تنص على أن خزانات الغاز في دول الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون ممتلئة بنسبة 80% على الأقل بحلول الشتاء. في جمهورية التشيك، عبرنا هذا الخط اليوم، لدينا 2687 مليون متر مكعب" من الغاز.

ويبلغ متوسط ​​استهلاك الغاز السنوي في جمهورية التشيك حوالي 9.4 مليار متر مكعب، وفقا لوكالة الأنباء التشيكية. وبحسب سيكيلا، تستورد البلاد حوالي 98% من غازها من روسيا. ووفقا للوكالة، تخطط جمهورية التشيك لاستخدام الغاز من محطة الغاز الطبيعي المسال في هولندا لتقليل الاعتماد على إمدادات الغاز الروسية.

وفي 26 يوليو، سيعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعا استثنائيا لمجلس وزراء الطاقة في الكتلة. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع استعداد الاتحاد الأوروبي لفصل الشتاء في قطاع الطاقة. وصرح بيتر فيالا سابقا أن المهمة الرئيسية لبلاده كدولة رئيسة لمجلس الاتحاد الأوروبي، هي ضمان وحدة المجتمع على خلفية التحديات التي نشأت في ضوء الصراع في أوكرانيا.

المصدر: تاس