33 قتيلا في سقوط حافلة من على جسر في كينيا

قتل 33 شخصا في وسط كينيا بعدما سقطت حافلة ركاب من على جسر مساء أمس الأحد، على ما أعلنت الإدارة الوطنية للنقل والأمن ومصدر إداري محلي.

وأعلنت الإدارة الوطنية للنقل والأمن في بيان تعليق عمليات شركة الباصات Modern Coast Express Ltd، مبينة أنه "يجري تحقيق دقيق من قبل عدة وكالات حول الحادث، بالإضافة إلى تقييم لمعايير السلامة التشغيلية للمشغل".

وسقطت الحافلة من علو حوالى أربعين مترا في نهر نيتي عندما كانت تعبر جسرا غالبا ما تقع عليه حوادث على بعد حوالى خمسين كيلومترا من مدينة ميرو من حيث انطلقت باتجاه مومباسا في جنوب شرق البلاد.

وقضى نحو عشرين شخصا على الفور وتوفي أربعة آخرون في المستشفى فيما انتشلت ست جثث صباح اليوم من النهر على ما قال المسؤول الإداري في منطقة تاراكا نيتي، نوربرت كومورا.

وأضاف "عمليات البحث متواصلة ونحاول انتشال حطام الحافلة (..) ويتواصل التحقيق لمعرفة سبب الحادث".

المصدر: "أ ف ب"