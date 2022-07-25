روسيا تنوي تغيير قواعد مرور السفن الأجنبية عبر الممر البحري الشمالي

اقترحت وزارة الدفاع الروسية تغيير إجراءات مرور السفن على طول الممر البحري الشمالي، بحيث يكون السماح للسفن العسكرية والحكومية الأجنبية بدخول الطريق البحري فقط بعد الحصول على إذن.

ونقلت صحيفة "آر بي كا" النبأ نقلا عن مذكرة تفسيرية لوزارة الدفاع الروسية بشأن التغييرات المقترحة على قانون "المياه البحرية الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة المجاورة لروسيا الاتحادية"، والذ أفاد بضرورة حصول السفن الأجنبية على إذن عبر القنوات الدبلوماسية، قبل 90 يوما من الرحلة.

وتشير الصحيفة إلى أنه لا يمكن تواجد أكثر من سفينة أجنبية واحدة على أراضي طريق بحر الشمال دون إذن خاص من الحكومة.

كما ينص بند آخر في المشروع يتعلق بالغواصات الأجنبية، على أنها يجب أن نعبر طريق بحر الشمال على السطح وتحت علمها.

بالإضافة إلى ذلك، يقترح السماح للسلطات بتعليق دخول السفن الحربية الأجنبية إلى المياه الداخلية للمر لفترة معينة.

وفي يناير، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إن طريق بحر الشمال يخضع للولاية القضائية الروسية، وتتخذ روسيا القرارات بشأنه.

المصدر: آر بي كا